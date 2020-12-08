مؤسسة العين تسلم أكثر من 63 ألف يتيماً معوناتهم الشهرية

2020/12/08 | 13:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سلمت مؤسسة العين الخيرية المعونات الشهرية لأكثر من 63 الف يتيم ترعاهم المؤسسة.

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