اندلاع حريق بمسرح الرشيد وسط بغداد

2020/12/08 | 13:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في بناية مسرح الرشيد وسط بغداد

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