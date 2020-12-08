ديالى.. سياسي يحذر من خطورة وضع المحافظة وقربها من الدخول بـ ’’صراع داخلي’’

2020/12/08 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حذر النائب السابق عن محافظة ديالى، رعد الماس، الثلاثاء، (08 كانون الأول، 2020)، من صدام شيعي- شيعي في المحافظة على خلفية الاستئثار بالسلطة من قبل بعض الاحزاب السياسية في ديالى، بحسب تعبيره.

وقال الماس في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الأمانة الوطنية والاخلاقية تدفعنا للحديث عن خطورة الموقف في محافظة ديالى، بصراحة مطلقة عما يجري فيها الان من صراعات وسجالات بدأت تلقي بظلالها على حياة الناس في المحافظة"، مبينا أن "استمرار الوضع بهذه الطريقة سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في ظل محاولات البعض الاستئثار بالسلطة ودفع المشاريع الى نافذة الدعاية الانتخابية المبكرة دون ادراك خطورة الموقف وتداعياته"".

واضاف أن "ما نخشاه حدوث صراع شيعي- شيعي، خصوصا بعد التظاهرات الاخيرة التي شهدتها المحافظة، المطالبة بإقالة المحافظ"، مبينا أن "محافظة ديالى وصلت إلى مرحلة لا تتحمل المزيد من الصراعات والسجالات التي تنعكس بشكل كبير على حياة الناس في المحافظة".

ودعا الماس القيادات الشيعية في بغداد لـ"التدخل بحسم الصراعات السياسية في ديالى والسعي إلى تهدئه المواقف وحل جميع الاشكالات والدفع الى تلبية مطاليب الاهالي المشروعة".

وكان العشرات من اهالي محافظة ديالى، نظموا الاحد (6-12-2020)، تظاهرة امام مبنى المحافظة للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين مستوى الخدمات.

وقال مراسل بغداد اليوم، ان العشرات من ابناء محافظة ديالى تجمعوا امام مبنى محافظة ديالى، لتنظيم تظاهرة ورفع شعارات تحمل مطالب عدة، اهمها تحسين الواقع المعيشي، والعمل على توفير فرص العمل، ومحاربة الفساد، والسعي الى تحسين مستوى الخدمات.

وقال احد المتظاهرين لـ(بغداد اليوم)،ان "التظاهرة لا تعبر عن جهة سياسية، بل هي تعبير عن رأي الشارع في ديالى حيال الفشل في ادارة ملف الخدمات، وانتشار المحسوبية والتوزيع غير العادل للمشاريع لأغراض انتخابية".

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