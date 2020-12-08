بالصور.. السواد والحزن يخيمان على لقاء نفط ميسان والكرخ بدوري الكرة الممتاز

2020/12/08 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

خيم الحزن وتوشح السواد اليوم الثلاثاء (8 كانون الاول 2020) ملعب ميسان الاولمبي وقبل لقاء نفط ميسان والكرخ لحساب الجولة السابعة بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن"لقاء فريق الكرخ امام نفط ميسان يسجل الاول بعد رحيل مدربه عبد الكريم سلمان الذي توفي الاربعاء متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا".

واضاف،" ونزل فريقا الكرخ الضيف، ونفط ميسان المضيف باللباس الاسود الكامل في مرحلة الاحماء قبل اللقاء الذي من المفترض ان يجري عند الساعة الثانية من ظهر اليوم اليوم الثلاثاء بدوري الكرة الممتاز".

وتوفي سلمان الاربعاء الماضي، بفيروس كورونا ودفن في مقبرة الكرخ.

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