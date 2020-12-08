شركة نفط البصرة تعمل على استملاك أراضٍ جديدة لمنتسبيها

2020/12/08 | 14:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ تعمل شركة نفط البصرة على استكمال إجراءات شراء قطعة الأرض المرقمة( 2/19) أراضي (الصبخ) بواقع (3750) دونماً و (2500) دونم من دائرة عقارات الدولة ليتم تخصيصها لمنتسبي الشركة.وذكر إعلام الشركة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / نسخة منه سيتم توزيع تلك المساحات المذكورة على التشكيلات النفطية الجنوبية وبما يتناسب مع عدد منتسبي كل تشكيل .واضاف " سيتم إصدار سندات حال استكمال الموافقات بعدها يتم الشروع بإجراءات التخصيص لمنتسبي الشركة ويتم تحديد عدد المنتسبين المشمولين بالتخصيص وفقاً للاستحقاق وحسب حصة الشركة من تلك الأراضي " مشيرا الى أن الشركة لم تصدر أي كشف رسمي بأسماء المشمولين بالتخصيص ./انتهى

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