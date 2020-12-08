الزراعة تصرف مستحقات مسوقي الشعير العلفي في الناصرية

2020/12/08 | 14:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الزراعة عن صرف مستحقات مسوقي الشعير العلفي في الناصرية .وقالت الوزارة في بيان اليوم , ان ذلك ياتي استجابة لحملة حشد الدعم من كافة الوزارات وتقديمه وتوفيره للمحافظة، حيث وجه الوزير خلال جلسة طارئة لهيئة الرأي في الوزارة القيام بحملة زراعية واسعة تستهدف كامل مفاصل العملية الزراعية في المحافظة"./انتهى2

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