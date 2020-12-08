- بيرگر كنگ - في أقليم كردستان - امين يونس


- بيرگر كنگ - في أقليم كردستان - امين يونس
2020/12/08 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس مُصابٌ بالحَوَل مَنْ لا يرى الأسباب " الطبقية " كأحد المُحّرِكات الرئيسية للمظاهرات العارمة التي جرتْ مُؤخَراً في العديد من مناطق السليمانية .

فأكادُ أجزم بأنهُ لم يتواجِد أي غَني أو صاحب شركة ثرية أو إقطاعي أو أبناءهم ، في هذه المظاهرات ، بل أن كلهم من الموظفين المفلسين الذين لم يستلموا راتباً منذ شهرَين ، والشباب العاطلين عن العمل لعدم توفُر أية فُرَص ، والمتقاعدين الذين أصبحوا " على الرنگات " ، ......

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