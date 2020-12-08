محمود عثمان يعلق على تظاهرات السليمانية ويعزوها لـ”هيمنة العوائل الكردية”

2020/12/08 | 14:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد السياسي الكردي المخضرم والنائب السابق محمود عثمان , الثلاثاء , ان التظاهرات في السليمانية هي تعبير عن معاناة الشعب الكردي السيئة التي تهيمن عليها ادارتين الأولى في أربيل والثانية في السليمانية وكل له صلاحياته الخاصة.وقال عثمان في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تظاهرات السليمانية ليست لاجل عدم دفع الرواتب فحسب , بل انها نتيجة لسوء إدارة الإقليم وهيمنة بعض العوائل والقيادات في الحزبين على أموال الشعب الكردي ” .وأضاف ان ” من يدعي بوجود حكومة إقليم واحدة مخطىء لأن الحكومة منقسمة الى ادارتين فالحزب الديمقراطي مهيمن على أربيل ولاتوجد لديه أي سلطة في السليمانية وكذلك الاتحاد الوطني يهيمن على السليمانية “, مشيرا الى ان ” التظاهرات ستستمر وتتوسع في حال إصرار الحزبيين على الهيمنة على مصالح الشعب الكردي”.وبدأ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في مدينة أربيل، يضم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وحركة التغيير، وبرعاية من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني لمناقشة التطورات والاحداث الدامية التي شهدتها مدينة السليمانية.



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