تعرف على سبب غياب محمد قاسم عن مواجهة القيثارة والسماوة

2020/12/08 | 14:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تغيب اللاعب محمد قاسم، عن وفد نادي الشرطة الذي توجه الى محافظة السماوة استعداداً لمواجهة اصحاب الارض ضمن الدوري الممتاز بكرة القدم.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “محمد قاسم تخلف عن التحاقه بوفد نادي الشرطة لمواجهة السماوة ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز”.

واوضح ان “السبب يعود الى مشادة كلامية مع عضو ادارة الشرطة العميد غازي الذي اساء لجميع لاعبي الشرطة بكلام جارح”.

يذكر ان قاسم انتقل الى صفوف الشرطة قادماً من القوة الجوية في الانتقالات الصيفية الماضية.



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