وزير المالية: الحكومة مهتمة بالاتفاقات وضرورة تفعيلها وتطبيقها

2020/12/08 | 14:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

افتتح المجلس التنسيقي العراقي - السعودي، أعمال دورته الرابعة، برئاسة رئيس المجلس وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بحضور المنسق الوطني للمجلس، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، فيما رأس الحانب السعودي رئيس المجلس، وزير التجارة د.



ماجد بن عبد الله القصبي.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية(واع) ان "وزير المالية اشاد بالجهود التي تبذلها حكومتي العراق والسعودية، من أجل تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين"، مؤكداً "اهتمام الحكومة العراقية بما سينتج من اتفاقات وتفاهمات، وضرورة تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع".

واضاف البيان ان " رئيس الوفد السعودي، نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين، إلى حكومة وشعب العراق، وتوجيهات ولي العهد السعودي، للعمل بكل جدية، من أجل النهوض بالواقع التجاري والاقتصادي للبلدين، لما يربطهما من تأريخ وجوار ومصالح مشتركة".

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