2020/12/08 | 14:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف الخبير الاقتصادي فرات الموسوي، الثلاثاء، عن تفاصيل الموازنة المقبلة، مبينا ان الموازنة ستتضمن عجزا يقدر بـ 40 بالمئة.

وقال الموسوي في تصريح صحفي رصدته “يس عراق”، ان “العراق سيحقق سيولة مالية كبيرة خلال العام المقبل بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية فضلا عن بيع النفط المسبق لنحو 48 مليون برميل للشركات النفطية العالمية”.

واضاف ان “الاتفاق لزيادة حصة اوبك بعد انتهاء ازمة كورونا سيسبب بارتفاع حصة العراق بنحو 53 الف برميل يوميا أي ان الموازنة ستضاف لها 7 ملايين دولار”.

وأوضح الموسوي، ان “العجز في الموازنة سيكون كبير للغاية بنحو 40 بالمئة خلال العام المقبل”، مشيرا إلى أنه “يمكن للحكومة تلافيها من خلال تقليص النفقات بشكل كبير للغاية”

شاهد ايضا:

المورد “الأكثر ثباتًا” من النفط في طريقه لانقاذ العراق..



أمواله ارتفعت قرابة 3 أضعاف و”الارتياح” يغطي المخاوف

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 عوامل سترفع إيرادات الدولة.. الأموال تتوالى نحو الخزينة.. واحتياج لعامل اضافي رابع سيقلل العجز تمامًا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 عوامل سترفع إيرادات الدولة.. الأموال تتوالى نحو الخزينة.. واحتياج لعامل اضافي رابع سيقلل العجز تمامًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).