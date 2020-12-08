ملعب الشعب جاهز لاستضافة مباريات الدوري الممتاز

2020/12/08 | 14:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الشباب والرياضة، جاهزية ملعب الشعب الدولي لاستضافة مباريات دوري الكرة الممتاز.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “وزارة الشباب والرياضة تؤكد جاهزية ملعب الشعب الدولي لتضييف مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم”.

واوضحت أن “الملعب سيستقبل في الساعة السادسة والربع من مساء اليوم الثلاثاء لقاء القوة الجوية والقاسم لحساب الجولة السابعة”.

وتوقف الملعب عن استضافة المباريات بسبب اعمال الصيانة، لتنتقل فرق الزوراء والقوة الجوية والشرطة والطلبة للعب في كربلاء.



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