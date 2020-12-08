حريق ’ضخم’ في مبنى مسرح الرشيد يتسبب بخسائر (صور)

2020/12/08 | 14:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

اندلع حريق، الثلاثاء، في مبنى مسرح الرشيد وسط العاصمة بغداد، ما أدى إلى أضرار مادية، دون إصابات بشرية.

وأفاد مراسلنا، (8 كانون الأول 2020)، بأن حريقا اندلع أعلى بناية مسرح الرشيد، ما أدى إلى احداث أضرار مادية دون تسجيل خشائر بشرية.

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