الحبس لمتجاوز على الكهرباء في ذي قار

2020/12/08 | 14:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكماً بالحبس بحق احد المتجاوزين على الشبكة الكهرباء في المحافظة.

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