2020/12/08 | 14:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالتنا جدول امتحانات الدور الثالث للدراسة المهنية العامة لجميع الأفرع والاختصاصات للعام الدراسي 2019 -2020 .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول امتحانات الدور الثالث للدراسة المهنية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول امتحانات الدور الثالث للدراسة المهنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).