2020/12/08 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن تحقيق اعلى نسبة شفاء من سرطان في صفوف الاطفال منذ 17 سنة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى سجلت معدلات شفاء في مركز معالجة الاورام السرطانية للاطفال بنسبة تجاوزت الـ60% وهي الاعلى منذ 17 سنة في المحافظة “.واضاف العزاوي،ان” معدلات الاصابة بالسرطان في صفوف الاطفال سنويا اعداد تصل بالعشرات لكنها لم تخرج خارج نطاق المالوف من ناحية تسجيل زيادة غير مسبوقة بالاعداد”، مؤكدا أن “انشاء مركز معالجة الاورام السرطانية اعطى بارقة امل للعوائل في علاج اطفالها دون تكبد معاناة الذهاب الى محافظات اخرى ومنها بغداد للبحث عن الدواء”.واشار العزاوي الى ان” توفير ادوية علاج الاورام السرطانية من مسؤولية وزارة الصحة باعتبارها المعنية بتوفيره”، لافتا الى ان “اي شحنة ادوية تصل يتم ابلاغ ذوي المصابين فورا من اجل استلام حصصهم الدوائية”.وتعاني ديالى من تسجيل عشرات الاصابات بالامراض السرطانية سنويا لاسباب متعددة منها التلوث بالاضافة الى تداعيات الاسلحة المحرمة التي استخدمتها القوات الامريكية بعد 2003 .انتهى/ 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تحقق اعلى نسبة شفاء من “سرطان الاطفال”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تحقق اعلى نسبة شفاء من “سرطان الاطفال”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).