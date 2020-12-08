2020/12/08 | 14:32 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 | 02:09 مساءً | عدد القراءات : 19

حكومة كردستان توافق على قانون تمويل العجز المالي

حكومة اقليم كوردستان توافق على قانون تمويل العجز المالي

أعلن خالد شواني وزير الاقليم لشؤون العلاقات مع بغداد، موافقة حكومة اقليم كوردستان على التعامل مع قانون تمويل العجز المالي.





وقال شواني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية في حكومة الاقليم آوات شيخ جناب، اليوم الاثنين، ان حكومة الاقليم أبدت موافقتها علی التعامل مع مضمون قانون العجز المالي لسنة ۲۰۲۰، مشيرا الى انها ابلغت بشكل رسمي الحكومة الاتحادیة باستعدادها لتنقیذ الالتزامات التي یرتبها القانون علی الاقلیم.

واشار شواني الى انهم اقترحوا عقد اجتماع بین الجهات المختصة في الحكومتین للبدء باجراءات تنفیذ القانون، لافتا الى انهم بانتظار الحكومة الاتحادیة تأمین الاستحقاقات المالیة المقرة للاقلیم في القانون.

من جانبه قال وزير المالية آوات شيخ جناب ان رئيس وزراء اقليم كوردستان ارسل ردا على كتاب من وزارة المالية الاتحادية يعلن فيه التزام حكومة الاقليم بقانون تمويل العجز المالي.





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