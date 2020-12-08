فضائح 17 عامًا من تردي الكهرباء تتكشف.. كم بلغت الأموال المهدورة؟

2020/12/08 | 14:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

بتقرير مطوّل وتوصيات اختتمت بالرهان على القضاء العراقي، كشفت لجنة الأمر النيابي رقم 63 لسنة 2020، تقريرها الأول الخاص بالتدقيق والتحقيق بعقود وزارة الكهرباء خلال السنوات الماضية.

النسبة المئوية للانفاق على الطاقة الكهربائية يقارب 80% من مجموع الانفاق ابتداءً من عام 2005 ولغاية نهاية عام 2019

واستهلت اللجنة تقريرها بكشف حجم الانفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء، منذ عام 2005 ولغاية 2019، والتي بلغت نحو 97 تريليون دينار عراقي، مايقارب الـ81 مليار دولار، فيما بيّنت أن النسبة المئوية للانفاق على الطاقة الكهربائية يقارب 80% من مجموع الانفاق ابتداءً من عام 2005 ولغاية نهاية عام 2019.

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وأشرت اللجنة "عدم مطابقة المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع المتعاقد عليها من خلال طرح المبلغ المصروف من اصل مجموع مبلغ القروض بفارق مقداره نحو مليار و20 مليون دولار"، مؤكدة "إحالة الملف إلى هيئة النزاهة".

منح ضمانات سيادية..



والخزينة ستدفع حتى عام 2048

وسلط التقرير الضوء على "استمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة، من خلال منح ضمانات دين سيادية إلى عدد من الشركات الأجنبية والمحلية، حيث بلغ مجموع تلك الضمانات السيادية نحو 5 مليار دولار وفوائد الدفع بالآجل"، بالإضافة إلى "وجود اختلاف بين التخصيصات السنوية لوزارة الكهرباء والمصروفات الفعلية المثبتة في سجلاتها مقارنة مع التخصيصات السنوية والمصاريف المثبتة في وزارة التخطيط وبفارق مقداره 8 تريليون و630 مليار دينار، وتمت إحالة الملف إلى هيئة النزاهة".

التقرير كشف عن لجوء وزارة الكهرباء في تنفيذ بعض مشاريعها إلى القروض الخارجية من بعض البنوك العالمية، فيما تراوحت فترة سدادها من (2017- 2048) حيث أن ذلك يشكل عبئًا كبيرًا على الخزينة العامة في السنوات القادمة، فضلًا عن الفوائد المترتبة على تلك القروض".

إنشاء محطات تعمل على وقود "غير متوفر"..



ودفع أموال لطاقة "غير مستخدمة"

التقرير تحدث عن قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد على إنشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي، على الرغم من عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها، فضلًا عن عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز، حيث قامت بتشغيلها باستعمال الوقود الثقيل مما أدى إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية".

وكشف التقرير عن تعاقد "تدريجي" للوزارة مع عدة شركات فيما يخص النصب والتجهيز والتشغيل، دون حصرها بشركة واحدة، حيث تعاقدت الوزارة على شراء (7000) ميكا واط مع شركة جنرال اليكترك الأمريكية بواقع (56) وحدة بطاقة تصميمية (125) ميكا واط لكل وحدة بمبلغ 5 مليار و749 مليون دولار، حيث تم التعاقد تدريجيًا مع شركات متعددة لنصب تلك الوحدات، مما أدى إلى تأخر دخولها إلى الخدمة"، مبينًا أنه "كان من المفترض التعاقد بصيغة التجهيز والنصب والتشغيل".

وقامت الوزارة، بحسب التقرير، بـ"دفع مبالغ الطاقة المتعاقد عليها والتي لم يتم استهلاكها بالكامل نتيجة اعتمادها أسلوب (Take or Pay) ، في صياغة عقدي محطتي (بسمايا وشمارا) الاستثماريتين وتحديد معدل الطاقة المتعاقد على شرائها بنسبة (90%) من الطاقة الإجمالية للوحدات البسيطة والمركبة؛ وهذا يعني أن تتحمل الوزارة مبالغ الطاقة المتاحة غير المستلمة فعليًا".

لجأت وزارة الكهرباء في تنفيذ بعض مشاريعها إلى القروض الخارجية من بعض البنوك العالمية، فيما تراوحت فترة سدادها من (2017- 2048)

وأشار التقرير إلى "قيام الشركات الاستثمارية باستعمال آليات الوزارة دون تنظيم ملحق عقد يبين مبالغ إيجار تلك الآليات على الرغم من إمكانية تضررها، فضلًا عن عدم تنظيم ملاحق للعقود تتضمن مبالغ إيجار الأبنية التي تم تسليمها للشركات الاستثمارية، وعدم قيام الشركات الاستثمارية (المتعاقد معها) بأعمال تأهيل الشبكة الكهربائية على الرغم من إستقطاعها لرسوم التأهيل من قيمة الجباية الشهرية خلافًا لبنود العقود الاستثمارية".

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وأكدت اللجنة عن إحالة جميع الثغرات المكتشفة في العقود، إلى لجنة النزاهة وديوان الرقابة المالية.

توصيات

وقدمت اللجنة جملة توصيات، موجهة إلى وزارة الكهرباء والقضاء العراقي، تتعلق بالتحقيق في العقود المقدمة فضلًا عن استكمال المشاريع المتوقفة.

وجاء في توصيات اللجنة التي اطلع عليها "ألترا عراق": "إلزام وزارة الكهرباء بتنفيذ مشاريع تحويل الدورة البسيطة الى الدورة المُرَكَّبة للمحطات الغازية كافة على وفق معطيات دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل دائرة إنتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على كادرها الفني، لكونها لا تتطلب وقودًا إضافيًا، فضلاً عن تقليل التلوث البيئي".

وفيما يخص المشاريع المتوقفة، أوصت اللجنة بـ"العمل على استكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة والتي لم تعمل بطاقتها التصميمية قبل وبعد عام 2003 والتي في حال إنجازها بالإمكان الحصول على طاقة لا تقل عن (14000) ميكا واط؛ كون تلك المشاريع بحاجة إلى مبالغ مالية محدودة مقارنة بالمبالغ العالية التي يتطلبها إبرام عقودًا جديدة، فضلاً عن الاختصار في الوقت والجهد؛ على أن يقدم موقف دقيق عنها يُحدد فيه نسب الإنجاز المادي والمالي فضلاً عن بيان المعوقات التي أدت إلى توقفها وتقديم مقترحات بشان استئناف العمل بها وتحديد المتطلبات الفنية والمالية لإنجازها وتقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات بشأنها على أن يتم ذلك خلال مدة زمنية أمدها (60) يومًا".

وتضمنت التوصيات أيضًا "العمل على إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء المحطات الحرارية المتميزة بعمرها التشغيلي الطويل واستقرار الطاقة المنتجة منها ومقاومتها للظروف البيئية المختلفة وانخفاض أسعار وقودها وانخفاض كلف صيانتها، وعدم إنشاء محطات غازية جديدة لعدم توفر وقودها في العراق فضلًا عن كلفه العالية".

وأوصت اللجنة، بـ"توقيع عقد شراكة بين وزارتي النفط والكهرباء فيما يخص أعداد خطة وقودية شاملة، فضلًا عن استخدام طريقة كارت التعبئة لحل مشكلة جباية مبالغ الطاقة الكهربائية، وإنشاء مشاريع للطاقة المتجددة وتسهيل استيراد موادها الأولية" .

وشددت على "مراجعة العمل بمنح ضمانات الدين السيادية لشركات الطاقة والاستثمار، مع دراسة إمكانية إلغاء الضمانات الممنوحة سابقًا عن طريق تسوية الديون مع تلك الشركات، لتلافي الدخول في التزامات قد لا تتمكن الخزينة العامة من الإيفاء بها مستقبلاً".

دعت اللجنة البرلمانية إلى استحداث محكمة مختصة مؤقتة للنظر في هذه الدعاوى الخاصة بوزارة الكهرباء

وأوصت اللجنة "بمحاسبة ومعاقبة كل من اثبتت التحقيقات تقصيره أو تسببه في هدر المال العام أو عدم تطوير وتأهيل القطاع الكهربائي بالمستوى المطلوب "، فيما قدمت دعوة إلى مجلس القضاء الأعلى لـ"لنظر بالدعاوى المقامة على المسؤولين في وزارة الكهرباء بشكل مستعجل، أو استحداث محكمة مختصة مؤقتة للنظر في هذه الدعاوى لما لها من أثر الكبير في ردع المتسببين في هدر المال العام".

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