شاهد الإدارة تنسى الطالبات داخل مدرسة في بعقوبة!

2020/12/08 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت لجنة تحقيقية تم تشكيلها بأمر من وزير التربية، عقوبات مشددة بحق إدارة إحدى المدارس بمحافظة ديالى، على خلفية شكوى مقدمة من أولياء أمور طلبة المدرسة.

وأكد المكتب الإعلامي لوزير التربية علي الدليمي، ان الأخير وجه مدير عام تربية ديالى جعفر الزركوشي بتشكيل لجنة عليا عاجلة للتحقيق في شكوى أولياء الأمور حول مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر حالة من الرعب والهلع لدى طالبات مدرسة الابتكار في بعقوبة، نتيجة قيام إدراة الادارة بإقفال المدرسة ونسيان الطالبات وهن بداخلها.

وأوضح البيان ان اللجنة التحقيقية توصلت الى ثبوت تقصير من إدارة المدرسة، وقررت على ضوء ذلك اعفاء ادارة المدرسة من مديرة ومعاونات ونقلهم الى مدارس أخرى بمناطق نائية، توجيه عقوبة التوبيخ اليهن، ونقل حارس المدرسة وموظف الخدمة فيها.

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