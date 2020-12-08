جونسون: مواقف لندن والاتحاد الأوروبي في محادثات بريكست لا تزال متباعدة جداً

2020/12/08 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

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اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن مواقف لندن والاتحاد الأوروبي في المحادثات حول مرحلة ما بعد بريكست، لا تزال متباعدة جداً، وذلك قبل توجهه إلى بروكسل هذا الأسبوع لمحاولة حلحلة المفاوضات المتعثرة.

فيما أعرب جونسون عن تفائله، أكد ان الوضع في هذه اللحظة حساس ويجب أن يفهم أصدقاء المملكة المتحدة أنها غادرت الاتحاد الأوروبي لتمارس سيطرة ديموقراطية.

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