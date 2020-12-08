البرلمان: صرف رواتب الموظفين غير مرتبط بتشريع موازنة 2021

2020/12/08 | 15:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، الثلاثاء، عدم وجود ارتباط بين مشروع الموازنة العامة للعام المقبل وصرف رواتب الموظفين.

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