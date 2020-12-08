إقليم كردستان يعلن الموافقة رسميًا على شروط المالية بشأن قانون الاقتراض

2020/12/08 | 15:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن وزير إقليم كردستان لشؤون الحكومة الاتحادية خالد شواني، موافقة الإقليم رسميًا على شروط المالية الاتحادية فيما يخص المادة 7 من قانون سد العجز المالي.

وقال شواني، خلال مؤتمر صحفي مشترك، تابعه "ألترا عراق" نسخة منه، إن "وزارة المالية في الإقليم ردت بشكل رسمي على كتاب لوزارة المالية الاتحادية بقبول الالتزام بما ورد في المادة 7 من قانون سد العجز المالي تجاه الإقليم رغم اعتراضنا على طريقة تمرير القانون".

من جهة أخرى، أكد رئيس ديوان رئاسة حكومة الإقليم أوميد صباح أنه "لا مانع لدينا من الالتزام بجميع القوانين والمواد الدستورية المتعلقة بعلاقتنا مع بغداد لكن ثمة تباطؤ من قبل الحكومة الاتحادية".

وأشار صباح إلى أنه "تم التوصل لتفاهمات متقدمة بشأن موازنة 2021 وفي مسودة قانون الموازنة أكدنا على تطبيق ما يترتب علينا من التزامات".

وفي ذات السياق قال وزير المالية آوات الشيخ جناب: "تسلمنا كتابًا رسميًا من المالية الاتحادية بشأن قانون القرض، وردنا كان بقبول ما جاء في مضمون الكتاب والكرة الآن في ملعب الحكومة الاتحادية".

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