2020/12/08 | 15:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مسؤولة من منظمة الصحة العالمية إن إجراءات الصحة العامة، وليس اللقاحات، هي التي يمكنها منع زيادة جديدة في أعداد الإصابات بكوفيد-19.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تعلق على الوقاية المناعية عبر اللقاحات: ما زالت بعيدة المنال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تعلق على الوقاية المناعية عبر اللقاحات: ما زالت بعيدة المنال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).