الحل في تعديل الدستور

2020/12/08 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رسول مهدي الحلو

ماتزال، مشاكلنا كثيرة وحاجاتنا أكثر،

وطننا مسلوب الإرادة تهيمن عليه

الارادات الخارجية وشعبنا متشظّي بشكل

خطير، ودولتنا في وضع هزيل تُعاني من

عدة أزمات سياسية واقتصادية وخدمية

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