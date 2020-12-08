الصحة “ترصد” مؤشرًا إيجابيًا في وضع العراق الوبائي.. هل بدأ كورونا “بالانحسار”؟

2020/12/08 | 15:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، أن المؤشرات الايجابية بانخفاض عدد الاصابات والوفيات، وزيادة نسبة الشفاء، لا يعني أننا في أمان من الوباء، مشددة على أهمية التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الامير، في تصريحات صحفية، إن “هناك تحسناً واضحاً في الوضع الوبائي، حيث انخفض عدد الإصابات بشكل واضح، وأصبحت نسبة الإصابات (الموجبة) من عدد الفحوصات 6 بالمئة، وهو مؤشر مهم لانخفاض انتقال العدوى، كما انخفضت الوفيات بعد أن كان المعدل اليومي أكثر من 60 حالة وفاة، انخفض إلى اقل من 30 وفاة يومياً”.

وأضاف أن “هذه المؤشرات الايجابية، لا يعني أننا في أمان من عودة ارتفاع الإصابات مرة أخرى، وذلك لعدة أسباب اهمها عدم التزام المواطن بابسط اجراءات الوقاية، كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، كما أن انخفاض درجة الحرارة عامل مساعد لانتشار العدوى”.

وشدد على “أهمية التزام المواطنين، بالإجراءات الوقائية، إلى أن ينحسر الوباء بشكل كامل”.

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