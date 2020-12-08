2020/12/08 | 15:18 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمرو دياب ينفي هذه الإشاعة المتداولة عنه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/08 | 15:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمرو دياب ينفي هذه الإشاعة المتداولة عنه) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمرو دياب ينفي هذه الإشاعة المتداولة عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).