2020/12/08 | 15:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التفكير شيء يحدث بشكل طبيعي في كل فرد ، ولكن هناك طرق لتعميق قدراتك على التفكير.يستغرق الأمر وقتًا وممارسة لتصبح مفكرًا أفضل، ولكنها عملية يمكنك صقلها طوال حياتك.إن كونك مفكرًا أفضل والحفاظ على عقلك حادًا يمكن أن يساعد في صحتك العقلية والبدنية على المدى الطويل!

ممارسة أنواع مختلفة من التفكير

1-افهم الأنواع المختلفة من التفكير.



لا توجد طريقة واحدة صحيحة للتفكير في الأشياء.



بدلاً من ذلك ، هناك الكثير من طرق التفكير ، بعضها أكثر فعالية من البعض الآخر.



ستحتاج إلى تعلم أنواع مختلفة من التفكير لفهم عمليات التفكير الخاصة بك وكذلك عمليات التفكير لدى الآخرين بشكل أفضل.



في حين أن هناك أنواعًا عديدة من التفكير ، هناك نوعان شائعان هما: [1]

تعلم التفكير النظري.



هذا يتعلم بشكل أساسي العثور على الأنماط والصلات بين الأفكار المجردة بحيث يمكنك تكوين صورة كاملة.



على سبيل المثال: قد تستخدم التفكير النظري أثناء لعبة الشطرنج.



قد تنظر إلى اللوحة وتفكر في أن "تكوين القطع هذا يبدو مألوفًا" وتستخدم ذلك لتحريك قطعك بناءً على كيفية رؤيتك للنمط يلعب.

تعلم التفكير بشكل حدسي.



هذا هو بالضبط ما يعنيه العمل على غريزة القناة الهضمية (يجب أن تعمل فقط على غريزة القناة الهضمية).



غالبًا ما يقوم عقلك بمعالجة أكثر مما تدرك ، وهذه غريزة القناة الهضمية.



على سبيل المثال: اتخاذ قرار بعدم رغبتك في مواعدة رجل يبدو لطيفًا لأن أمعائك تحذرك ، وتكتشف لاحقًا أنه مدان بارتكاب جريمة جنسية ؛ كان دماغك يلتقط إشارات معينة ربما لم تكن على دراية بها.

2-تعلم أساليب التفكير الخمسة.



افترض هاريسون وبرامسون في كتابه The Art of Thinking أساليب التفكير الخمسة: المؤلفون ، والمثاليون ، والبراجماتيون ، والمحللون ، والواقعيون.



يمكن أن تساعدك والأنماط التي تميل إلى استخدامها على استخدام أنماط التفكير الخاصة بك بشكل أفضل.



يمكنك الانخراط في نمط واحد أو أكثر ، ولكن استخدام مجموعة متنوعة من هذه الأساليب يمكن أن يساعدك على استخدام تفكيرك بشكل أكثر فعالية.

يميل المؤلفون إلى الاستمتاع (يحبون "لعب دور محامي الشيطان") ويميلون إلى طرح أسئلة "ماذا لو".



ومع ذلك ، فهم يستخدمون هذا الصراع لتغذية إبداعاتهم ويمكنهم في كثير من الأحيان القيام برؤية الصورة كاملة بشكل أفضل.

غالبًا ما ينظر المثاليون إلى الصورة بأكملها بدلاً من عنصر واحد فقط.



يميلون إلى الاهتمام بالناس والمشاعر أكثر من الحقائق والأرقام ، ويفضلون التفكير والتخطيط للمستقبل.

البراغماتيون هم من النوع الذي يفضل القيام "بأي عمل".



إنهم يعملون بشكل جيد مع التفكير السريع والتخطيط قصير المدى وعادة ما يكونون مبدعين وقابلون للتكيف تمامًا مع التغيير.



في بعض الأحيان يبدو أنهم يقومون بأشياء "على عجل" دون أي نوع من التخطيط على الإطلاق.

يميل المحللون إلى محاولة تقسيم المشكلات إلى مكوناتها المحددة بدلاً من التعامل معها ككل.



يضعون قوائم وينظمون الأشياء ويستخدمون الكثير من التفاصيل ، حتى تظل حياتهم ومشاكلهم منظمة.

الواقعيون .



يطرحون أسئلة صعبة ويميلون إلى القيام بكل ما هو مطلوب لحل المشكلة.



لديهم فهم جيد للمشكلة المطروحة والأدوات التي يمكنهم من خلالها حلها.



كما أنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر وعياً بماهية حدودهم.



معظم الناس لديهم على الأقل قدر من الواقعية فيهم.

3-استخدم التفكير التباعدي بدلاً من التفكير المتقارب.



التفكير المتقارب هو عندما ترى خيارين فقط (أي أن الناس إما جيدون أو سيئون).



يعني التفكير التباعدي في الأساس فتح عقلك في جميع الاتجاهات (أي إدراك أن الناس يمكن أن يشملوا كلاً من "الجيد" و "السيئ").

لكي تنفتح على تفكير متباين ، كلما واجهت أشخاصًا أو موقفًا ما ، انتبه لكيفية تأطير الموقف أو الشخص.



هل تمنح نفسك خيارات محدودة فقط ، لم هل تستخدم عادة عبارة "هذا أو ذاك؟" عندما تلاحظ نفسك تفكر بهذه الطريقة ، توقف وفكر ، هل هذه حقًا خياراتي الوحيدة؟ عادة ليسوا كذلك.

التفكير المتقارب ليس بالضرورة سيئًا دائمًا.



إنه مفيد بشكل خاص لأشياء مثل الرياضيات (حيث توجد إجابة صحيحة واضحة) ، ولكن يمكن أن يكون مقيدًا بشدة عند استخدامه في حياتك.

4-قم ببناء مهارات التفكير النقدي الخاصة بك .



التفكير النقدي هو عندما تقوم بتحليل موقف أو معلومات بشكل موضوعي من خلال جمع الكثير من المعلومات والحقائق من مصادر مختلفة.



ثم تقوم بتقييم الموقف بناءً على المعلومات التي جمعتها.

يعني هذا في الأساس عدم أخذ الأشياء على أساس الافتراضات ، وعدم افتراض أن شخصًا ما يعرف ما يتحدثون عنه ، والتحقيق في الأشياء بنفسك.

ستحتاج أيضًا إلى فهم كيف أن ووجهات نظرك تلون الأشياء ، بالإضافة إلى ووجهات النظر التي يقدمها الآخرون.



سيكون عليك تحدي الافتراضات التي تقوم بها بناءً على نظرتك للعالم.

PUKmedia / ترجمة - زيد محمود

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تفكر؟) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تفكر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).