أمانة مجلس الوزراء تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس

2020/12/08 | 15:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمانة العامة لمجلس الوزراء: تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠، لمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير أرض العراق من عصابات تنظيم داعش الإرهابي (يوم النصر).

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

٨/ كانون الأول/ ٢٠٢٠

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