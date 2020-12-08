أمانة مجلس الوزراء تعلن عن عطلة

2020/12/08 | 15:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز } أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠.

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