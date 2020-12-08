2020/12/08 | 15:33 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 | 03:31 مساءً

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العراق يعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (08 كانون الأول 2020)، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة يوم الخميس المقبل.

وذكرت الأمانة في بيان أن "يوم الخميس يُعطل به الدوام الرسمي، لمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير أرض العراق من عصابات تنظيم داعش الإرهابي".

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