2020/12/08 | 15:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- علق النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الكناني، اليوم الثلاثاء، على امكانية ارسال الحكومة المركزية قوات الى السليمانية للسيطرة على الاوضاع هناك.وقال الكناني في تصريح صحفي، ان “وجود الاحزاب الكردية المسيطرة على الاقليم مثل الكردستاني والاتحاد الوطني وبحسب المعمول به في الاقليم، لايمكن ان ترسل الحكومة الاتحادية قوات الى كردستان لأنها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشأن احداث السليمانية..



الصادقون :على الحكومة الاتحادية ارسال قوات امنية الى الاقليم المركز الخبري الوطني.

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