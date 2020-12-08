مصر تصدر بيانا بشأن

2020/12/08 | 15:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت مصر، الثلاثاء، عن تقديرها لجهود الكويت لتسوية الخلاف القائم مع قطر، وأملها في أن تسفر عن حل شامل للأزمة.

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