الغزي نسعى لإدراج مشروع مركز البيانات الوطني في موازنة 2021

2020/12/08 | 15:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الثلاثاء.أن المجلس يسعى لإدراج مشروع مركز البيانات الوطني في موازنة 2021.وقال الغزي في تصريح نقلته صحيفة “الصباح” وتابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”: إنه “نسعى لإدراج مشروع مركز البيانات الوطني المقرر تنفيذه من قبل شركة فرنسية في موازنة 2021”.يشار الى ان مجلس […]

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