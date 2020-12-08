ابتداءً من اليوم.. ملعب الشعب الدولي يعود للخدمة (صور)

2020/12/08 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الشباب والرياضة، جاهزية

ملعب الشعب الدولي لاستضافة المباريات

مجدداً.

وتوقف الملعب عن استضافة المباريات

بسبب اعمال الصيانة، لتنتقل فرق

الزوراء والقوة الجوية والشرطة والطلبة

للعب في كربلاء.

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