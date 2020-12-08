2020/12/08 | 15:49 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عُقد في القصر الحكومي ببغداد، اليوم الثلاثاء (08 كانون الأول 2020)، اجتماع ضم كل من رئيس الجمهورية، برهم صالح، وورئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي إضافة إلى قادة الكتل السياسية.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء فإن ” الاجتماع جرى خلاله عرض التطورات والمستجدات الراهنة، كما تم عرض الخطوط العامة للموازنة الاتحادية والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”.

وأكد المجتمعون، أن “العراق يمر بظروف استثنائية، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على انتشار وباء كورونا”، مشيرين إلى أن “الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري الذي يجب تبنيه في نطاق تضامن سياسي واجتماعي عراقي يعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسة”.

ولفت المجتمعون إلى “دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، وبما يضمن الحلول لتحصين الاقتصاد أمام الأزمات”.

ووفقاً للبيان، “عبّر الاجتماع عن دعمه لاستمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لحل المشاكل العالقة، وبما يضمن معالجة عادلة لتلك المشاكل وفقاً للدستور”.

وقدّم الكاظمي، عرضاً لمبادرة الحوار الوطني الشامل التي تبنتها الحكومة من أجل تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نص البيان المشترك الصادر عن اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص البيان المشترك الصادر عن اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص البيان المشترك الصادر عن اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).