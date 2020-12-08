2020/12/08 | 15:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجون يحرقون مبنى حزبي البارزاني والطالباني في ناحية تكية بالسليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/08 | 15:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يحرقون مبنى حزبي البارزاني والطالباني في ناحية تكية بالسليمانية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يحرقون مبنى حزبي البارزاني والطالباني في ناحية تكية بالسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).