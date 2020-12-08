2020/12/08 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحسن_علاج برنار إيدلمانترجمة : الحسن علاجكتب فيلسوف القانون ، برنار إيدلمان (Bernard Edelman) واحدا من من الكتب النادرة جدا مبرزا تماسك الفكر النيتشوي ـ قارة مفقودة ( 1999 ، puf ) ـ في حين كانت الفاشية تعتبره مفكرا مفكّكا ، متناقضا ، متصرفا بواسطة جوامع الكلم .



يبرز هنا ، في هذا النص الذي عهد به إلينا ، كيف سعى نيتشه إلى " التفكير في ما لا يمكن تصوره " : القبول بأن العالم لا معنى له ، رفض دجل الكينو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يمتدح نيتشه ديونيزوس ، إله المعاناة واللذة - الحسن علاج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يمتدح نيتشه ديونيزوس ، إله المعاناة واللذة - الحسن علاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).