الكاظمي يوافق على ’حزمة’ تغييرات في المناصب العليا لوزارة الخارجية

2020/12/08 | 16:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدة تغييرات في مواقع عدة ضمن وزارة الخارجية.

وبحسب كتاب صادر عن مكتب الكاظمي، تلقى "ناس" نسخة منه الثلاثاء (8 كانون الاول 2020)، فقد تقرر "تكليف السفير (نزار عيسى الخير الله) بمهام وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، فيما تقرر تكليف السفير (قحطان طه خلف الجنابي) بمهام وكيل وازرة الخارجية للشؤون متعددة الاطراف والشؤون القانونية".

وكذلك اضاف الكتاب، أنه تقرر "تكليف السفير (صالح حسين علي التميمي)، بمهام وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي، أما السفير (احمد تحسين برواوري) فقد تقرر تكليفه بمهام وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والفنية".

وأكد الكتاب، أن هذا "الامر ينفذ من تاريخ صدوره".

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