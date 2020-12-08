محافظ بغداد يعلن توزيع دفعة من تعويضات ضحايا الارهاب للأضرار المادية

2020/12/08 | 16:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن محافظ بغداد،محمد جابر العطا، توزيع دفعة جديدة، من تعويضات المتضررين مادياً جراء العمليات الارهابية.

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