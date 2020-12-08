الشرطة يعود للوصافة وأربيل يتعثر

2020/12/08 | 16:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عاد فريق الشرطة الى وصافة الدوري الممتاز بفوز كبير على السماوة، 3-0 في ختام مباريات الجولة السابعة من الدوري.

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