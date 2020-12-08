قامشلو.. اعتقال 4 ارهابيين في تل حميس

2020/12/08 | 16:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​​​​​​​ألقت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التابعة لوحدات حماية الشعب القبض على 4 ارهابيين بداعش، وذلك خلال حملة نظمت في منطقة تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو.

وقال المكتب الإعلامي لوحدات حماية الشعب في بيان اطلع عليه PUKmedia اليوم الثلاثاء، ان وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لوحدات حماية الشعب نظمت حملة ارهابيي داعش في منطقة تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، مضيفا ان الحملة التي نُظمت في الـ 6 من كانون الأول الجاري، تم خلالها إلقاء القبض على 4 من عناصر المرتزقة.

وأسماء المرتزقة بحسب البيان هي "محسن فهد الدعائي، و غازي دوحان، و حمد علي الناصر ومهند محسن فهد الدعائي".

البيان أشار إلى أن محسن وغازي كانا يعملان ضمن الاستخبارات التابعة لداعش، بالإضافة إلى نقل الارهابيين، كما شاركا مع عناصر داعش في العديد من المعارك ضد قواتنا.

وأوضح البيان أنه تم ضبط كمية كبيرة من الذخيرة والمعدات التقنية معهم.

PUKmedia اعلام وحدات حماية الشعب

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