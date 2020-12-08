تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل

2020/12/08 | 16:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة لمجلس الوزراء الاتحادي، يوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.

وقالت الأمانة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2020/12/10.

واضافت: ان تطيل الدوام جاء لمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير أرض العراق من عصابات تنظيم داعش الإرهابي (يوم النصر).

PUKmedia عن اعلام الامانة العامة لمجلس الوزراء

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