الكشف عن مجموعة إرهابية تتناوب في مهاجمة القطعات العسكرية

2020/12/08 | 16:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

كشف امر اللواء الاول للحشد محافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، الثلاثاء، عن مجموعة إرهابية تتناوب بشن هجمات على القطعات العسكرية .

وقال العيساوي لـ /المعلومة/ إن “المعلومات المتوفرة لدى القيادات الامنية تفيد ان مجموعة ارهابية مكونة من اكثر من 15 عنصرا من عصابات داعش الاجرامية تتناوب بشن هجمات تستهدف القطعات العسكرية في القاطع الغربي للمحافظة”، مؤكدا أن “عملية مطارتهم مستمرة من قبل القوات الامنية وطيران الجيش “.

وأضاف، أن “هذه المجموعة تتنقل في المناطق الصحراوية ذات التضاريس المعقدة خشية رصدهم من قبل القوات الأمنية”، مبينا ان “الخروقات الامنية التي تحصل بين الحين والاخر بسيطة في المنظور العسكري لما تشكله مساحة الانبار الشاسعة التي تقدر بثلث مساحة العراق”.

وأشار الى “ضرورة نشر قوات اضافية والاستعانة بالطائرات المسيرة لتعقب المجموعة الارهابية التي يختبئ عناصرها في مضافات وانفاق سرية في مناطق معقدة صعبة التضاريس وان عملية المطاردة يقوم بها طيران الجيش “.



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