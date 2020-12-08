الدفاع المدني ينقذ مسرح الرشيد من حريق اندلع على سطح بنايته

2020/12/08 | 16:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]سيطرت فرق الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، على حريق اندلع أعلى سطح بناية مسرح الرشيد في منطقة الصالحية نتيجة أعمال البناء .

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