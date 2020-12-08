بيان جديد من الصحة حول إجراءات العام الدراسي

2020/12/08 | 16:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت وزارة الصحة، مجموعة من التعليمات الخاصة بمتابعة الحالة الصحية للطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية 2020 – 2021.

وتتضمن الإجراءات بحسب بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "فحص الطلبة والكوادر ضمن المؤسسات التعليمية بصورة دورية من قبل فرق صحية شكلت لهذا الغرض في دوائر صحة بغداد وعموم المحافظات".

وأضاف البيان، "وفِي حال ظهور نتائج الفحص موجبة لأي من الطلاب أو الكوادر العاملة ضمن الموسسة التربوية فسيتم التعامل معه حسب حالته الصحية ولا يسمح له بالرجوع للدوام إلا بعد جلب تقرير من مؤسسة صحية يؤيد انتهاء فترة العزل وتماثله الشفاء كما يتم حجر الملامسين ضمن الصف الدراسي منزليا لمدة 14 يومًا ولا يسمح له بالدوام إلا بعد التأكد من عدم إصابته بالفايروس ولا تظهر عليه أي أعراض خلال المدة المذكورة".

وأكدت الصحة، أن "فرقها الصحية ستقوم بالتعفير لكل مرافق المؤسسة التعليمية خلال 24 ساعة من تسجيل أي إصابة فضلًا عن تكثيف الدور التوعوي والتثقيفي للوقاية من المرض وتعطيل أي مؤسسة تعليمية يظهر بينها إصابات لأكثر من خمسة طلاب في كل شعبة لمدة 14 يومًا يتم خلالها تتغير البناية بكل مرافقها بالتعاون مع الجهات الساندة لدوائر الصحية في بغداد والمحافظات".

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