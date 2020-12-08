منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: على امريكا العودة للاتفاق النووي مع ايران

2020/12/08 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، ان على الولايات المتحدة الانضمام مرة أخرى إلى خطة العمل الشاملة المشتركة او الاتفاق النووي الإيراني، داعيا ايران إلى استئناف التزامها الكامل بالاتفاق النووي.وقال بوريل في ندوة عبر الإنترنت لموقع (غلوب سيك)، “نحن بحاجة الى إيجاد طريقة للولايات المتحدة للانضمام […]

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