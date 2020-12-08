2020/12/08 | 16:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفذت قطعات قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي بالتعاون مع الجيش العراقي، الثلاثاء، عملية أمنية في حوض نهر الوند بقضاء خانقين.

وذكرت مديرية اعلام الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الاول 2020)، ان "العملية شاركت فيها قوات اللواءين 110 و23 بالحشد الشعبي، حيث تهدف العملية الى تفتيش وتأمين حوض نهر الوند من اجل الحفاظ على أمنها واستقرار واحباط أي محاولة لفلول "داعش" الإرهابي لتعكير صفو الأمن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد ينفذ عملية أمنية في حوض الوند بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد ينفذ عملية أمنية في حوض الوند بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).