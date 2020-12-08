الصحة تعلن وصول اجهزة إنعاش رئوي وتنفس

2020/12/08 | 16:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز } أعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الاثنين عن وصول اجهزة إنعاش رئوي واجهزة تنفس

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