الصحة لـ{الفرات نيوز} :لا مبرر لتعليق دوام المدارس باستثناء حالة واحدة

2020/12/08 | 16:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت وزارة الصحة، الثلاثاء، عدم وجود مبرر لتعليق دوام المدارس الا في حالة واحدة.

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