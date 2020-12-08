الشرطة يهزم السماوة ويرتقي لوصافة دوري الكرة الممتاز

2020/12/08 | 16:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

ارتقى الشرطة الى وصافة الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بتغلبه على السماوة بثلاثة اهداف دون رد في إطار مباريات الجولة السابعة من المسابقة.

وافتتح النيجيري كريستيان أوساغونا اهداف المباراة في الدقيقة الثامنة من ضربة جزاء لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني اضاف علاء مهاوي الهدف الثاني في الدقيقة 51 ثم اضاف سعد ناطق الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وارتقى الشرطة للوصافة برصيد 12 نقطة، فيما توقف رصيد السماوة عند النقطة السابعة في المركز الـ17.



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